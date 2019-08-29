Супрун та її заступники написали заяви про звільнення на ім’я нового прем’єра. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n126104-suprun-ta-yiyi-zastupnyky-napysaly-zayavy-pro-zvilnennya-na-im-ya-novogo-premiera.html

Ракурс

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун та її заступники Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський написали заяви про звільнення з посад на ім’я нового прем'єр-міністра України ОлексіяГончарука.

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Супрун зазначила, що вона та її заступники поки продовжують виконувати свої обов’язки. Чиновниця очікує, що заяви про звільнення розглянуть на найближчому засіданні уряду. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

На прощання Супрун попрохала майбутнього наступника не скасовувати вже працюючі нововведення та запропонувала прочитати низку документів з порадами про збереження здоров’я, медицину та роботу в комітетах.

Зазначимо, що одним з головних претендентів на посаду міністра охорони здоров’я є голова Національної служби здоров’я України (НЗСУ) Олег Петренко. За інформацією ЗМІ, його кандидатуру підтримали низка експертів та Офіс президента України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Міністерство закордонних справ очолив Вадим Пристайко, а керівником Міністерства оборони України обрали Андрія Загороднюка.