Новим міністром оборони України обрали Андрія Загороднюка, фото — Фейсбук А.Загороднюка

https://racurs.ua/ua/n126091-novym-ministrom-oborony-ukrayiny-obraly-andriya-zagorodnuka.html

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Новим міністром оборони України став 42-річний Андрій Загороднюк. За таке рішення сьогодні проголосували нардепи під час першого пленарного засідання.

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Кандидатуру Загороднюка вніс у парламент президент України Володимир Зеленський. Його підтримали 314 нардепів. Проти проголосували 25 депутатів, а 14 утримались

Загороднюк має диплом з відзнакою Оксфордського університету (фінанси) і диплом права Київського національного університету. З 2005 очолював компанію Discovery Drilling Equipment (Діскавері бурове устаткування).

Історія цього бізнесу почалася з того, що він з партнерами викупив вмираючий завод з виробництва бурових установок «Металіст» у Стрию і після оновлення кадрів на 95%, залучення інвестицій у 20 млн дол. та західних фахівців вивів це підприємство на новий рівень.

З початком російської збройної агресії на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським військам буржуйки і машини «швидкої», які виготовлялися з броньованих інкасаторських машин.

У 2015 році Загороднюк очолив проектний офіс реформ при Міноборони і перебував на цій посаді до 2017 року. Згодом був членом Проектного офісу реформ Міністерства оборони.

З липня цього року Загороднюк є позаштатним радником президента Зеленського, а також членом Наглядової Ради «Укроборонпрому».

Відповідно до даних ЗМІ, батько Загороднюка Павло Загороднюк з 1991 є керівником концерну «Nadra Group», а також членом правління «Укрнафти», де представляє інтереси Ігоря Коломойського.

Сьогодні у відставку пішов попередній склад уряду. Депутати також обрали нового спікера Ради і прем'єр-міністра.