Разумкова обрали спікером Ради, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n126067-razumkova-obraly-spikerom-rady.html

Ракурс

Дмитра Разумкова 29 серпня обрали головою Верховної Ради України. Так вирішили депутати парламенту, які сьогодні зібралися на перше пленарне засідання.

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Кандидатуру Разумкова вніс до Ради голова фракції «Слуги народу» Давід Арахамія. За голову партії «Слуга народу» віддали голоси 382 депутати.

Раніше Разумков очолював підготовчу депутатську групу, як керівник партії, яка виграла дострокові парламентські вибори.

35-річний Разумков очолює пропрезидентську партію «Слуга народу», він був речником виборчого штабу кандидата у президенти Зеленського у кампанії 2019 року.

Разумков працював у сфері політичного консультування, політтехнології та виборів з 2006 року. У 2006—2010 роках був членом Партії регіонів. Вийшов з партії, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах 2010 року.

У 2010—2014 роках працював з Сергієм Тігіпком, з яким знався батько Дмитра з часів роботи у Дніпропетровському комсомолі, і якого запропонував на посаду віце-прем'єра в уряд Павла Лазаренка.

Згодом новий спікер Ради керував власною консалтинговою компанією Ukrainian Consulting Group.

Разумков очолив партію «Слуга народу» після призначення її колишнього голови Івана Баканова 22 травня заступником голови СБУ. Разумков очолив виборчий список партії на парламентських виборах. Після виборів він відразу розглядався у ЗМІ як основний кандидат на посаду голови Верховної Ради.

Нагадаємо, що сьогодні Рада вранці зібралася на урочисте засідання, аби присягнути на вірність українському народу. Згодом розпочалося перше пленарне засідання парламенту.