Черновецький позивається проти Луценка. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n126083-pozov-chernoveckogo-proty-lucenka-sud-vidkryv-spravu.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Леоніда Черновецького до Державної прикордонної служби та генерального прокурора Юрія Луценка.

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У четвер, 29 серпня, суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження. Крім того, служителі Феміди зобов’язали Луценка та ДПСУ подати письмові пояснення щодо позову і докази на їх підтвердження. Про це сьогодні повідомляє «Судова влада України».

Як відомо, Черновецький просить суд заборонити Луценку виїзд за кордон «з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді генерального прокурора відразу після його звільнення». Також позивач просить зобов’язати Державну прикордонну службу обмежити виїзд Луценка за кордон.

Нагадаємо, 27 серпня колишній мер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом стосовно генерального прокурора Юрія Луценка та Державної прикордонної служби України.

Раніше повідомлялося, що 29 серпня Юрій Луценко підписав заяву на ім’я президента України Володимира Зеленського про звільнення з посади генерального прокурора. Очільник ГП поставив підпис під заявою у прямому ефірі інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.