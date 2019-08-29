Черновецкий судится против Луценко. Фото: liga.net

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Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко.

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В четверг, 29 августа, суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства. Кроме того, служители Фемиды обязали Луценко и ГПСУ подать письменные объяснения относительно иска и доказательства в их подтверждение. Об этом сегодня сообщает «Судебная власть Украины».

Как известно, Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу «с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на посту генерального прокурора сразу после его увольнения». Также истец просит обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Луценко за границу.

Напомним, 27 августа бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд города Киева с иском в отношении генерального прокурора Юрия Луценко и Государственной пограничной службы Украины.

Ранее сообщалось, что 29 августа Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора. Глава ГП поставил подпись под заявлением в прямом эфире интервью журналисту Дмитрию Гордону.