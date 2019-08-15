Дело против Луценко: НАБУ проверит, злоупотреблял ли генпрокурор властью, фото — Лига

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Ракурс

НАБУ проверит, злоупотреблял ли генеральный прокурор Юрий Луценко властью. Соломенский райсуд Киева обязал Антикоррупционное бюро начать уголовное производство из-за возможных злоупотреблений Луценко.

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В материалах суда, опубликованных в Едином реестре судебных решений, сообщается, что 13 октября 2018 года в суд обратился заявитель, который сообщал спикеру Верховной Рады Андрей Парубий о совершении руководителем Генпрокуратуры уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В начале февраля этого года обращение поступило в НАБУ от парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Тогда Антикоррупционное ведомство не открыло соответствующее уголовное производство.

Соломенский райсуд 5 августа удовлетворил жалобу заявителя на бездействие НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко.

Обязать должностное лицо НАБУ не позднее 24 часов после получения копии постановления, внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, — говорится в постановлении Фемиды.

В июле этого года «Ракурс» сообщал, что Луценко вызвали на допрос в НАБУ в связи с делом евромайдан.