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Генпрокуратура прокомментировала задержание Грымчака, фото — "Укринформ"

Генпрокуратура прокомментировала задержание Грымчака (ВИДЕО)

15 авг 2019, 12:02
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В Генеральной прокуратуре 15 августа решили прокомментировать совместную спецоперацию этого ведомства с СБУ и НАБУ, которая состоялась накануне.

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Речь идет о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко. Вчера вечером детективы НАБУ задержали их на взятке в размере 480 тыс. долл. Им приписывают оказание воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Заместитель министра и его помощник будто бы требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Источник: Ракурс


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