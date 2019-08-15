Генпрокуратура прокомментировала задержание Грымчака, фото — "Укринформ"

https://racurs.ua/n125573-genprokuratura-kommentiruet-zaderjanie-grymchaka-translyaciya.html

Ракурс

В Генеральной прокуратуре 15 августа решили прокомментировать совместную спецоперацию этого ведомства с СБУ и НАБУ, которая состоялась накануне.

Loading...

Речь идет о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко. Вчера вечером детективы НАБУ задержали их на взятке в размере 480 тыс. долл. Им приписывают оказание воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Заместитель министра и его помощник будто бы требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.