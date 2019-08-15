Авария самолета в РФ: пострадавших уже 23, появилось видео столкновения с птицами

Авария самолета в РФ: пострадавших уже 23, появилось видео столкновения с птицамиhttps://racurs.ua/n125574-avariya-samoleta-v-rf-postradavshih-uje-23-poyavilos-video-stolknoveniya-s-pticami.htmlРакурс
Жесткая посадка самолета в России была совершена из-за того, что в двигатель самолета попали птицы. Вследствие столкновения произошло возгорание и пилотам пришлось экстренно садить лайнер на кукурузные поля.
Пассажир, который находился на борту самолета A-321, снял на видео экстренную посадку: в иллюминаторе видно летящих птиц, а затем слышен хлопок, после чего лайнер начинает снижаться, сообщает издание 360tv.
По предварительной информации, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.
В авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что у самолета отказали силовые установки. Вследствие жесткой посадки судно получило значительные повреждения.
По данным российского Минздрава, число пострадавших увеличилось до 23 человек. Они были доставлены в больницу с легкими травмами, угрозы жизни нет.
Всего в самолете, который следовал из Москвы в оккупированный Симферополь, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.