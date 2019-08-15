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Аварія літака в РФ: постраждалих вже 23, з'явилося відео зіткнення з птахами. Фото: Газета.ру

Аварія літака в РФ: постраждалих вже 23, з’явилося відео зіткнення з птахами

15 сер 2019, 11:45
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Жорстка посадка літака в Росії була здійснена через те, що в двигун літака потрапили птахи. Внаслідок зіткнення сталося займання і пілотам довелося екстрено саджати лайнер на кукурудзяні поля.

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Пасажир, який перебував на борту літака A-321, зняв на відео екстрену посадку: в ілюмінаторі видно птахів, які летять, а потім лунає хлопок, після чого лайнер починає знижуватися, повідомляє видання 360tv.

За попередньою інформацією, після відриву від злітно-посадкової смуги літак зіштовхнувся зі зграєю чайок.

В авіакомпанії «Уральські авіалінії» заявили, що у літака відмовили силові установки. Унаслідок жорсткої посадки судно дістало значні пошкодження.

За даними російського Міністерства охорони здоров’я, кількість постраждалих зросла до 23 осіб. Вони були доставлені в лікарню з легкими травмами, загрози життю немає.

Всього в літаку, який прямував із Москви до окупованого Сімферополя, перебували 226 пасажирів і семеро членів екіпажу.


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