Генпрокуратура коментує затримання Гримчака, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n125573-genprokuratura-komentuie-zatrymannya-grymchaka-translyaciya.html

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У Генеральній прокуратурі 15 серпня вирішили прокоментувати спільну спецоперацію цього відомства із СБУ та НАБУ, яка відбулася напередодні.

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Йдеться про затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка. Вчора увечері детективи НАБУ затримали їх на хабарі розміром у 480 тис. дол. Їм приписують здійснення впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Заступник міністра і його помічник буцімто вимагали від підприємця неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Гримчак та його помічник вимагали хабар за вплив на рішення судів і чиновників Міністерства культури для прийняття замовних рішень.