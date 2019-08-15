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Ракурс
Справа проти Луценка: НАБУ перевірить, чи зловживав генпрокурор владою, фото — Ліга

Справа проти Луценка: НАБУ перевірить, чи зловживав генпрокурор владою

15 сер 2019, 12:16
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НАБУ перевірить, чи зловживав генпрокурор Юрій Луценко владою. Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Антикорупційне бюро розпочати кримінальне провадження через можливі зловживання Луценка на посаді.

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У матеріалах суду, які опубліковані в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляється, що 13 жовтня 2018 року до суду звернувся заявник, який повідомляв спікера Верховної ради Андрія Парубія про вчинення керівником Генпрокуратури кримінального злочину, передбаченого ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

На початку лютого цього року звернення надійшло в НАБУ з парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції. Тоді Антикорупційне відомство не відкрило відповідне кримінальне провадження.

Солом’янський райсуд 5 серпня задовольнив скаргу заявника на бездіяльність НАБУ і зобов’язав бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих правопорушень Луценка.

Зобов’язати посадову особу НАБУ не пізніше 24 годин після отримання копії постанови, внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, — йдеться в ухвалі Феміди.

У липн цього року «Ракурс» повідомляв, що Луценка викликали на допит у НАБУ у зв’язку зі справою Євромайдану.

Джерело: Ракурс


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