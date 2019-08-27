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Луценко могут запретить выезжать за границу. Фото: 24 канал

Луценко могут запретить выезжать за границу

27 авг 2019, 15:26
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Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд города Киева с иском в отношении генерального прокурора Юрия Луценко и Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

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Через суд Черновецкий пытается запретить генпрокурору выезжать за границу с целью недопущения дальнейшего уклонения от уголовной ответственности за преступления, которые Луценко якобы совершил в должности. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

Также Черновецкий просит обязать ГПСУ ограничить возможность Луценко пересекать украинскую границу. Сейчас в суде решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как известно, Черновецкий выехал из Украины в Грузию из-за уголовного преследования по подозрению в злоупотреблении властью (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Политик пытался баллотироваться в парламент Грузии в 2016 году, однако потерпел поражение.

Как ранее сообщал «Ракурс», Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Соломенский райсуд Киева обязал начать уголовное производство из-за возможных злоупотреблений Луценко на должности.

Источник: Ракурс


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