Луценку можуть заборонити виїжджати за кордон. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n125982-lucenku-mojut-zaboronyty-vyyijdjaty-za-kordon.html

Ракурс

Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом стосовно генерального прокурора Юрія Луценка та Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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Через суд Черновецький намагається заборонити генпрокурору виїжджати за кордон із метою недопущення подальшого уникнення кримінальної відповідальності за злочини, які Луценко нібито вчинив на посаді. Про це повідомляється у прес-службі суду.

Також Черновецький просить зобов’язати ДПСУ обмежити можливість Луценка перетинати український кордон. Наразі у суді вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як відомо, Черновецький виїхав з України до Грузії через кримінальне переслідування за підозрою у зловживанні владою (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).Політик намагався балотуватися до парламенту Грузії у 2016 році, однак зазнав поразки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) Солом’янський райсуд Києва зобов’язав розпочати кримінальне провадження через можливі зловживання Луценка на посаді.