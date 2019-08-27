Обыски в Верховной Раде: правоохранители назвали причину визита следователей. Фото: bigmir)net

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Ракурс

Обыски в Верховной Раде, которые прошли сегодня, проводились в рамках расследования уголовного производства Государственного бюро расследований (ГБР) по факту возможного использования несертифицированной продукции при обслуживании системы «Рада».

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Обыски по этому же делу проводились и 23 августа, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное производство расследует ГБР по ст. 363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем), а Служба безопасности Украины осуществляет оперативное сопровождение.

Фактически внедряли несертифицированную продукцию, — отметил собеседник издания.

В свою очередь глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале подтвердил информацию о том, что его ведомство совместно с СБУ проводило осмотр центра управления системой «Рада» в парламенте.

Руководство аппарата Верховной Рады собирается срочно вводить сенсорную кнопку в качестве обязательного элемента во время голосования народных депутатов. Почему же тогда ГБР пришло в центр управления «Рады»? Потому что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом «О регламенте ВРУ», — заявил Труба.

Сейчас ГБР устанавливает, что планировали и уже сделали отдельные руководители аппарата ВР, и нарушали ли они правила эксплуатации сенсорно-вычислительной системы.

Труба также отметил, что проводился осмотр системы «Рада», а не обыски. Осмотр оборудования одобрил первый заместитель руководителя аппарата парламента.

Напомним, что сегодня спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил о препятствовании работе Рады со стороны следователей ГБР. Он рассказал, что силовики заблокировали процедуру тестирования сенсорной кнопки в здании парламента.