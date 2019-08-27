Потерю мандата за «кнопкодавство» или прогулы закрепят в Конституции. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n125981-poteru-mandata-za-knopkodavstvo-ili-proguly-zakrepyat-v-konstitucii.html

Ракурс

Изменения в Конституцию о потере мандата за «кнопкодавство» или прогулы президент Украины Владимир Зеленский планирует внести на рассмотрение народных депутатов в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.

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Также должно быть техническое обеспечение персонального голосования, а на основании системы, которая работает на программном обеспечении 2002 года и сейчас установлена ​​в парламенте, организовать это невозможно. Об этом на брифинге сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передают УНН.

Отмечается, что лишить депутатского мандата за прогулы смогут только, если количество прогулов без уважительной причины, составит одну треть пленарных заседаний.

Все изменения будут также переданы в Конституционный суд Украины, который проанализирует их правомерность.

Как ранее сообщал «Ракурс», председатель парламента Андрей Парубий заявил, что силовики из Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований заблокировали тестированиесенсорных кнопок, которые должны были обеспечить противодействие «кнопкодавству».