Втрату мандату через «кнопкодавство» чи прогули закріплять у Конституції. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n125981-vtratu-mandatu-cherez-knopkodavstvo-chy-proguly-zakriplyat-u-konstytuciyi.html

Ракурс

Зміни до Конституції про втрату мандату через «кнопкодавство» чи прогули президент України Володимир Зеленський планує внести на розгляд народних депутатів у перший день роботи Верховної ради 9-го скликання.

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Також має бути технічне забезпечення персонального голосування, а на підставі системи, яка працює на програмному забезпеченні 2002 року та наразі встановлена у парламенті, організувати це неможливо. Про це на брифінгу повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, передають УНН.

Зазначається, що позбавити депутатського мандату за прогули зможуть лише якщо кількість прогулів без поважної причини становитиме одну третину пленарних засідань.

Усі зміни будуть також передані до Конституційного суду України, який проаналізує їхню правомірність.

Як раніше повідомляв «Ракурс», голова парламенту Андрій Парубій заявив, що силовики із Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань заблокували тестування сенсорних кнопок, які мали забезпечити протидію «кнопкодавству».