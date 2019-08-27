«Слуга народу» займеться створенням комітету з нагляду за спецслужбами. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n125979-sluga-narodu-zaymetsya-stvorennyam-komitetu-z-naglyadu-za-specslujbamy.html

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Партія «Слуга народу» планує створити комітет, члени якого займатимуться моніторингом діяльності українських спецслужб.

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Через особливості закону «Про комітети Верховної Ради» нинішній парламент створить лише підкомітет, а депутати наступного скликання вже сформують повноцінний комітет. Про це заявила нардеп від «Слуги народу» Анна Коваленко в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

На питання про те, хто увійде до складу комітету, Коваленко відповіла, що наразі в партії триває активне обговорення цього питання, але говорити щось конкретне поки зарано.

При цьому нардеп зазначила, що не знає, чи будуть членами підкомітету лише її однопартійці, чи ж до його складу увійдуть і представники інших політсил.

Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» збирається очолити 21 комітет у новому парламенті.