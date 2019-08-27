«Слуга народа» займется созданием комитета по надзору за спецслужбами. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n125979-sluga-naroda-zaymetsya-sozdaniem-komiteta-po-nadzoru-za-specslujbami.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» планирует создать комитет, члены которого будут заняты мониторингом деятельности украинских спецслужб.

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Из-за особенностей закона «О комитетах Верховной Рады» нынешний парламент создаст только подкомитет, а депутаты следующего созыва уже сформируют полноценный комитет. Об этом заявила нардеп от «Слуги народа» Анна Коваленко в интервью изданию «Левый берег».

На вопрос о том, кто войдет в этот комитет, Коваленко ответила, что сейчас в партии идет активное обсуждение данного вопроса, но говорить что-то конкретное пока рано.

При этом нардеп отметила, что не знает, будут ли членами подкомитета только ее однопартийцы, или же в его состав войдут и представители других политсил.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» собирается возглавить 21 комитет в новом парламенте.