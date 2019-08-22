«Слуга народа» планирует возглавить 21 комитет в ВРУ. Фото: DT.ua

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Партия «Слуга народа» хочет возглавить 21 комитет в украинском парламенте.

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В политической силе уже определились с комитетами, в которых хотят главенствовать. При этом в «Слуге народа» заявляют, что каждая партия должна быть пропорционально представлена в комитетах. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, 22 августа передает «Громадське».

То, на что мы претендуем, мы уже определили. Если не ошибаюсь, 21 комитет. Мы хотели бы перенять председательство и взять двух первых заместителей, — отметил Стефанчук.

В руководство комитета входят председатель комитета, первый заместитель, секретарь и два заместителя председателя комитета.

Как известно, по итогам досрочных выборов депутатов Верховной Рады большинство в парламенте получила президентская партия «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявлял, что эта политическая сила будет претендовать на посты во всех комитетах девятого созыва Верховной Рады. Всего в новом парламенте будет работать 22 комитета, а также комиссия по приватизации.

Напомним, политическая партия «Слуга народа» определилась с количеством мест в комитетах Верховной Рады. Так, комитеты, имеющие отношение к финансам, стали самыми популярными и примут по три десятка нардепов. По семь политиков войдут в комитеты по евроинтеграции и свободе слова.