Россия отказывается платить «Ощадбанку» за крымские активы и обжалует решение суда. Фото: epravda.com.ua

https://racurs.ua/n125824-rossiya-otkazyvaetsya-platit-oschadbanku-za-krymskie-aktivy-i-objaluet-reshenie-suda.html

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Россия отказывается выплачивать украинскому «Ощадбанку» более 1 млрд долл. компенсации за захват своих отделений на территории оккупированного Крыма, который привел к потере активов и инвестиций.

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Министерство юстиции РФ заявляет, что отделения украинского «Ощадбанка» не подпадают под договор о защите инвестиций. Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства.

В качестве главного аргумента такой позиции российская сторона указывает на то, что отделения этого банка на полуострове существовали в советское время и были частью «Сбербанка» СССР до обретения независимости государствами.

В российском Минфине решили, что действие договора распространяется лишь на те инвестиции, которые были сделаны после 1 января 1992 года.

На основании этого РФ обратилась в Международный арбитражный суд в Париже с требованием пересмотреть решение, которое было вынесено в пользу Украины ранее.

Напомним, в июле Россия уже обжаловала решение арбитражного суда о компенсации убытков, которые понес украинский «Ощадбанк» после аннексии Крыма.