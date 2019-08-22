Росія відмовляється платити «Ощадбанку» за кримські активи й оскаржує рішення суду. Фото: epravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n125824-rosiya-vidmovlyaietsya-platyty-oschadbanku-za-krymski-aktyvy-y-oskarjuie-rishennya-sudu.html

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Росія відмовляється виплачувати українському «Ощадбанку» понал 1 млрд дол. компенсації за захоплення своїх відділень на території окупованого Криму, що призвело до втрати активів та інвестицій.

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Міністерство юстиції РФ стверджує, що відділення українського «Ощадбанку» не підпадають під договір про захист інвестицій. Відповідну заяву оприлюднено на сайті відомства.

Російська сторона аргументує таку позицію тим, що відділення цього банку на півострові існували ще за радянських часів і були частиною «Сбєрбанку» СРСР до здобуття незалежності державами.

У російському Мінфіні вирішили, що дія договору поширюється лише на ті інвестиції, які були зроблені після 1 січня 1992 року. На підставі цього РФ звернулася до Міжнародного арбітражного суду в Парижі з вимогою переглянути рішення, яке раніше було винесено на користь України.

Нагадаємо, в липні Росія вже оскаржувала рішення арбітражного суду про компенсацію збитків, яких зазнав український «Ощадбанк» після анексії Криму.