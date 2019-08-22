Андрій Богдан судитиметься з журналістами. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125823-glava-ofisu-prezydenta-bogdan-sudytymetsya-z-jurnalistamy.html

Ракурс

Андрій Богдан, глава Офісу президента України Володимира Зеленського, подав до Шевченківського райсуду Києва позов проти журналістів.

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Чиновник судитиметься з авторами програми «Схеми» й журналістами Національної суспільної телерадіокомпанії України про захист честі, гідності та ділової репутації. Богдан подав судовий позов 20 серпня, й вимагає спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Відповідачами зазначені троє співробітників ЗМІ — Наталія Седлецька, Максим Савчук та Валерія Єгошина. Серед відповідачів значиться і відкрите акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Інформації про суть претензій голови Офісу президента до журналістів «Схем» і НСТУ наразі немає.

Як відомо, у березні 2019 року журналісти-розслідувачі поінформували, що Богдан 13 березня міг зустрічатися в Конституційному суді України з його головою Станіславом Шевчуком.

Нагадаємо, голова цього суду Станіслав Шевчук розповів, що з Андрієм Богданом вони говорили про рішення КСУ від 26 лютого 2019 року щодо скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.