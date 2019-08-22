Військовий квиток давньоримського солдата знайшли археологи

https://racurs.ua/ua/n125822-arheology-znayshly-u-bolgariyi-viyskovyy-kvytok-davnorymskogo-soldata-foto.html

Ракурс

У Болгарії під час розкопок на місці давньоримського міста Деултум поруч з селом Дебелт в Бургаською області знайшли фрагмент, який став першим великим відкриттям за 40 років.

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Археологи знайшли фрагмент диплому, що видавався під час правління імператора Веспасіана в 69−79 роках н. е. Знахідка є частиною бронзової таблиці. Це так званий військовий квиток, який після 25 років служби отримували солдати-перегрини, які не були громадянами Риму, але після отримання цього диплому винагороджувалися повними римськими цивільними правами. Про це повідомляє Indicator.ru із посиланням на Sofia Globe.

Графолог із Софійського університету Микола Шаранков встановив, що в ньому міститься витяг з указу римського імператора Адріана, виданого 17 липня 122 року. Документом правитель розпустив солдатів з допоміжних підрозділів в римській провінції Нижня Дакія. Ветеранів поселяли в місті Деултум.

Нагадаємо, у китайській провінції Хебей знайшли кам’яну стелу, вік якої становить 1 тис. 225 років. Стела містить понад 1,3 тис. ієрогліфів. У тексті розповідається історія високопоставленого чиновника Сун Цзіна, родом з села Сунтай.