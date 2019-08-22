Военный билет древнеримского солдата нашли археологи

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Ракурс

В Болгарии во время раскопок на месте древнеримского города Деултум рядом с селом Дебелт в Бургасской области нашли фрагмент, который стал первым крупным открытием за 40 лет.

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Археологи нашли фрагмент диплома, что выдавался во время правления императора Веспасиана в 69−79 годах н. э. Находка является частью бронзовой таблицы. Это так называемый военный билет, который после 25 лет службы получали солдаты-перегрини, которые не были гражданами Рима, но после получения этого диплома вознаграждались полными римскими гражданскими правами. Об этом сообщает Indicator.ru со ссылкой на Sofia Globe.

Графолог из Софийского университета Николай Шаранков установил, что в нем содержится извлечение из указа римского императора Адриана, выданного 17 июля 122 года. Документом правитель распустил солдат из вспомогательных подразделений в римской провинции Нижняя Дакия. Ветеранов поселяли в городе Деултум.

Напомним, в китайской провинции Хэбэй нашли каменную стелу, возраст которой составляет 1 тыс. 225 лет. Стела содержит более 1,3 тыс. иероглифов. В тексте рассказывается история высокопоставленного чиновника Сун Цзина, родом из деревни Сунтай.