Зустріч Зеленського і Трампа: президенти підпишуть низку документів. Фото: trm.md

https://racurs.ua/ua/n125821-zustrich-zelenskogo-i-trampa-prezydenty-pidpyshut-nyzku-dokumentiv.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Варшаві підпише низку документів.

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Організацією майбутніх переговорів лідерів двох країн займається Міністерство закордонних справ України. Про це 21 серпня в ефірі «5 каналу» заявила заступник глави МЗС України Олена Зеркаль.

За її словами, президенти США й України можуть зустрітися в Польщі наприкінці серпня, або на початку вересня.

Дипломат не уточнила, які саме документи будуть підписувати Зеленський і Трамп під час зустрічі в столиці Польщі. За її словами, МЗС України зараз працює над їх підготовкою. Зеркаль також висловила думку, що зустріч глав держав буде «цікавою».

Зазначимо, що раніше Зеленський і Трамп не зустрічалися, а лише спілкувалися телефоном.

Нагадаємо, що на початку червня Трамп запросив українського президента до США. Візит мав відбутися після переговорів американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним. Потім з’явилася інформація, що президенти можуть зустрітися ще й у Польщі.