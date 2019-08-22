Філарет судиться зі своїм екс-спікером Зорею. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n125820-filaret-sudytsya-zi-svoyim-eks-spikerom-zoreu.html

Ракурс

Патріарх Філарет подав цивільний позов до Шевченківського райсуду Києва проти архієпископа Чернігівського та Ніжинського, єпископа Православної церкви України Євстратія (Зорі), який раніше був його прес-секретарем.

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Філарет налаштований судитися з колишнім підлеглим із метою захисту честі та гідності. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам Зоря.

Суд вже сповістив Зорю про поданий стосовно нього цивільний позов.

Між тим представник ПЦУ нагадав, що раніше він вже судився з аналогічного приводу з «Союзом православних журналістів» і чоловічим монастирем при Києво-Печерській лаврі. Тоді позивачам не вдалося виграти судові процеси.

Раніше повідомлялося, що в червні 2019 року Філарет зібрав так званий помісний собор Української православної церкви Київського патріархату та відкинув томос про автокефалію ПЦУ, наданий Константинополем у грудні 2018 року. Після цього синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати Київською єпархією, а підпорядковані йому монастирі та храми передав у підпорядкування митрополита Єпіфанія.

Недавно Філарет дав інтерв’ю, в якому назвав Єпіфанія невдячним, оскільки саме він допоміг нинішньому предстоятелю ПЦУ зайняти цей пост. Також патріарх поскаржився, що екс-президент Петро Порошенко після отримання томосу перестав із ним спілкуватися.