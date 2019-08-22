Филарет судится со своим экс-спикером Зорей. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/n125820-filaret-suditsya-so-svoim-eks-spikerom-zorey.html

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Патриарх Филарет подал гражданский иск в Шевченковский райсуд Киева против архиепископа Черниговского и Нежинского, епископа Православной церкви Украины Евстратия (Зори), который ранее был его пресс-секретарем.

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Филарет намерен судиться с бывшим подчиненным с целью защиты чести и достоинства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Зоря.

Суд уже уведомил Зорю о поданном в отношении него гражданском иске.

Между тем представитель ПЦУ напомнил, что ранее он уже судился по аналогичному поводу с «Союзом православных журналистов» и мужским монастырем при Киево-Печерской лавре. Тогда истцам не удалось выиграть судебные процессы.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 года Филарет собрал так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата и отверг томос об автокефалии ПЦУ, предоставленный Константинополем в декабре 2018 года. После этого синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией, а подчиненные ему монастыри и храмы передал в подчинение митрополита Епифания.

Недавно Филарет дал интервью, в котором назвал Епифания неблагодарным, поскольку именно он помог нынешнему предстоятелю ПЦУ занять этот пост. Также патриарх пожаловался, что экс-президент Петр Порошенко после получения томоса перестал с ним общаться.