Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Филарет судится со своим экс-спикером Зорей. Фото: bbc.com

Филарет судится со своим экс-спикером Зорей

22 авг 2019, 12:33
999

Патриарх Филарет подал гражданский иск в Шевченковский райсуд Киева против архиепископа Черниговского и Нежинского, епископа Православной церкви Украины Евстратия (Зори), который ранее был его пресс-секретарем.

Loading...

Филарет намерен судиться с бывшим подчиненным с целью защиты чести и достоинства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Зоря.

Суд уже уведомил Зорю о поданном в отношении него гражданском иске.

Между тем представитель ПЦУ напомнил, что ранее он уже судился по аналогичному поводу с «Союзом православных журналистов» и мужским монастырем при Киево-Печерской лавре. Тогда истцам не удалось выиграть судебные процессы.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 года Филарет собрал так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата и отверг томос об автокефалии ПЦУ, предоставленный Константинополем в декабре 2018 года. После этого синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией, а подчиненные ему монастыри и храмы передал в подчинение митрополита Епифания.

Недавно Филарет дал интервью, в котором назвал Епифания неблагодарным, поскольку именно он помог нынешнему предстоятелю ПЦУ занять этот пост. Также патриарх пожаловался, что экс-президент Петр Порошенко после получения томоса перестал с ним общаться.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Кропивницком застрелили адвоката: стали известны первые детали преступления (ФОТО)

Убийство адвоката Александра Иванова произошло в четверг, 22 августа, в городе Кропивницкий. Неизвестные расстреляли его из автоматического оружия и скрылись с места происшествия

Правовые новости
14:20
Новости партнеров
Загрузка...