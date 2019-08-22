В Лондоне появился автомат по продаже авто. Фото: carscoops.com

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Ракурс

Автомат для продажи автомобилей установили на улицах Лондона.

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Сейчас с помощью необычного аппарата можно купить только одно авто — Renault Zoe, которое находится внутри застекленного аппарата. Купить машину не сложнее, чем купить себе бутылку с минеральной водой. Об этом сообщает Carscoops.com.

Авторы идеи утверждают, что будущему владельцу не нужно идти в дилерский центр и торговаться с менеджером о цене. Стоимость машины в автомате окончательная, никаких скидок не предлагается.

Как известно, недавно в Великобритании проводили опрос и большинство участников высказались, что покупатели отказываются от покупки машины из-за отсутствия итоговой стоимости машины, поскольку после общения с менеджером ценник может измениться за счет добавления не нужных покупателю опций. Клиенты хотят, чтобы машины продавались онлайн и тогда можно самому добавлять необходимые опции.

Напомним, немецкая компания Porsche (Порше) планирует выпустить серию спорткаров, посвященных гоночным автомобилям второй половины XX века. Одна из машин получит позолоченные детали кузова, карбоновые элементы и другие нововведения.