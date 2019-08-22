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Ракурс
В Лондоне появился автомат по продаже авто. Фото: carscoops.com

В Лондоне посреди улицы установили автомат для продажи автомобилей (ФОТО)

22 авг 2019, 12:14
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Автомат для продажи автомобилей установили на улицах Лондона.

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Сейчас с помощью необычного аппарата можно купить только одно авто — Renault Zoe, которое находится внутри застекленного аппарата. Купить машину не сложнее, чем купить себе бутылку с минеральной водой. Об этом сообщает Carscoops.com.

Авторы идеи утверждают, что будущему владельцу не нужно идти в дилерский центр и торговаться с менеджером о цене. Стоимость машины в автомате окончательная, никаких скидок не предлагается.

Как известно, недавно в Великобритании проводили опрос и большинство участников высказались, что покупатели отказываются от покупки машины из-за отсутствия итоговой стоимости машины, поскольку после общения с менеджером ценник может измениться за счет добавления не нужных покупателю опций. Клиенты хотят, чтобы машины продавались онлайн и тогда можно самому добавлять необходимые опции.

В Лондоне появился автомат по продаже авто. Фото: carscoops.com

В Лондоне появился автомат по продаже авто. Фото: carscoops.com

Напомним, немецкая компания Porsche (Порше) планирует выпустить серию спорткаров, посвященных гоночным автомобилям второй половины XX века. Одна из машин получит позолоченные детали кузова, карбоновые элементы и другие нововведения.

Источник: Ракурс


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