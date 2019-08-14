Porsche 911 Speedster. Фото: Autoevolution.com

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Немецкая компания Porsche (Порше) планирует выпустить серию спорткаров, посвященных гоночным автомобилям второй половины XX века.

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Автопроизводитель 14 августа представил 911 Speedster с пакетом Heritage Design, который оформлен в стиле спортивных автомобилей 50-х годов. Об этом сообщает Autoevolution.com.

Новинка отличается от обычного автомобиля карбоновыми элементами на кузове, белым передним бампером, выдвижным задним спойлером и позолоченным логотипом «Спидстер». Салон спорткара обтянули черной кожей и кожей цвета коньяка. Такое авто более чем на 24 тыс. долл. дороже обычного Speedster.

Под капотом купе двигатель объемом 4,0 л и мощностью 510 л. с. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической перегазовки.

Напомним, компания Porsche из Германии расширила линейку кроссоверов Cayenne двумя автомобилями с гибридными силовыми установками. Флагманские модификации джипа оснащены расширенным набором стандартного оборудования и двигателем от гибридной «Панамеры» мощностью 680 л. с.