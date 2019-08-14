Porsche 911 Speedster. Фото: Autoevolution.com

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Німецька компанія Porsche (Порше) планує випустити серію спорткарів, присвячених гоночним автомобілям другої половини XX століття.

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Автовиробник 14 серпня представив 911 Speedster з пакетом Heritage Design, який оформлений у стилі спортивних автомобілів 50-х років. Про це повідомляє Autoevolution.com.

Новинка відрізняється від звичайного автомобіля карбоновими елементами на кузові, білим переднім бампером, висувним заднім спойлером та позолоченим логотипом «Спідстер». Салон спорткара обтягнули чорною шкірою та шкірою кольору коньяку. Таке авто на понад 24 тис. дол. дорожче звичайного Speedster.

Під капотом купе двигун об'ємом 4,0 л та потужністю 510 к. с. Агрегат працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач з функцією автоматичної перегазування.

Нагадаємо, компанія Porsche з Німеччини розширила лінійку кроссоверів Cayenne двома автомобілями з гібридними силовими установками. Флагманські модифікації джипа оснащені розширеним набором стандартного обладнання та двигуном від гібридної «Панамери» потужністю 680 к. с.