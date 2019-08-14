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Ракурс
Пожежа в бізнес-центрі. Фото: Фонтанка

Масштабна пожежа сталася в бізнес-центрі Санкт-Петербургу (ВІДЕО)

14 сер 2019, 20:38
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Пожежа сталася 14 серпня в бізнес-центрі «Ленінград», що в російському Санкт-Петербурзі.

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Будівлю, що розташована на Васильєвському острові, від вогню рятують сотні вогнеборців та десятки одиниць спеціальної техніки. Поки рятувальники не можуть загасити полум’я, дах будівлі частково обвалився. Про це сьогодні повідомляє місцеве видання «Фонтанка».

Площа загоряння швидко збільшується, горить вже понад 600 кв. м покрівлі та горища. Співробітники МНС евакуювали 550 осіб. У відомстві уточнили, що, за попередніми даними, верхні поверхи чотириповерхового будинку нещодавно ремонтувалися і зараз не експлуатуються. Причина пожежі наразі невідома.

На місці події працюють 135 пожежників. Поліція перекрила рух по Малому проспекту від 19-ї до 25-ї лінії.

Нагадаємо, 13 серпня у Сибірському затоні поблизу міста Бор у Нижньогородській області Російської Федерації спалахнула пожежа на трьохпалубному пасажирському теплоході «Свята Русь».

Джерело: Ракурс


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