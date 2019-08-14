Пожар в бизнес-центре. Фото: Фонтанка

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Ракурс

Пожар произошел 14 августа в бизнес-центре «Ленинград» в российском Санкт-Петербурге.

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Здание, расположенное на Васильевском острове, от огня спасают сотни пожарных и десятки единиц специальной техники. Пока спасатели не могут потушить пламя, крыша здания частично обрушилась. Об этом сегодня сообщает местное издание «Фонтанка».

Площадь возгорания быстро увеличивается, горит уже более 600 кв. м кровли и чердака. Сотрудники МЧС эвакуировали 550 человек. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, верхние этажи четырехэтажного дома недавно ремонтировались и сейчас не эксплуатируются. Причина пожара пока неизвестна.

На месте происшествия работают 135 пожарных. Полиция перекрыла движение по Малому проспекту от 19-й до 25-й линии.

Напомним, 13 августа в Сибирском Затоне вблизи города Бор в Нижегородской области Российской Федерации вспыхнул пожар на трехпалубном пассажирском теплоходе «Святая Русь».