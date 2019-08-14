Віктора Пінчука допитають в ГП. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n125559-genprokuratura-vyklykala-na-dopyt-viktora-pinchuka.html

Ракурс

Генеральна прокуратура України викликає на допит Віктора Пінчука.

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Бізнесмен повинен з’явитися до слідчого 27 серпня об 11.00 в управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Він свідчитиме в якості свідка в кримінальному провадженні від 19 серпня 2016 року. Про це 14 серпня повідомила прес-служба ГП.

Водночас видання «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело повідомляє, що бізнесмена викликають через розслідування справи про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів.

Як відомо, в 2016 році керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що у справі про «чорну бухгалтерію» ПР допитають близько 100 осіб.

Нагадаємо, про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів стало відомо у 2016 році. Ці матеріали свідчать про систему підкупів і фальсифікацій, які супроводжували прихід до влади Януковича та його оточення.

Раніше повідомлялося, що минулоріч нардеп Борислав Розенблат заявив, що глава НАБУ Артем Ситник під час виборів 2016 року передав штабу кандидата в президенти США Гілларі Клінтон інформацію з «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.