Виктора Пинчука допросят в ГП. Фото: Крым.Реалии

https://racurs.ua/n125559-genprokuratura-vyzvala-na-dopros-viktora-pinchuka.html

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Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос Виктора Пинчука.

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Бизнесмен должен явиться к следователю 27 августа в 11.00 в управление специальных расследований Генпрокуратуры. Он будет давать показания в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба ГП.

В то же время издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник сообщает, что бизнесмена вызывают из-за расследования дела о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.

Как известно, в 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в деле о «черной бухгалтерии» ПР допросят около 100 человек.

Напомним, о «черной бухгалтерии» Партии регионов стало известно в 2016 году. Эти материалы свидетельствуют о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти Януковича и его окружения.

Ранее сообщалось, что в прошлом году нардеп Борислав Розенблат заявил, что глава НАБУ Артем Сытник во время выборов 2016 года передал штабу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон информацию из «черной бухгалтерии» Партии регионов.