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Полонені моряки. Фото: Reuters

МЗС анонсувало новий рівень боротьби за військовополонених українських моряків

14 сер 2019, 19:34
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Новий рівень боротьби за утримуваних Росією моряків українських Військово-морських сил ЗСУ анонсували в МЗС.

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У Києві вважають неприйнятною формулу, яку нав’язує Москва. Дипломати впевнені, що Росія хоче виконати рішення морського трибуналу по-своєму. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в інтерв’ю «BBC Україна».

Вона запевнила, що для тиску на Москву Україна намагається залучити всіх своїх партнерів. Зеркаль наголосила, що питання моряків піднімається на найвищих рівнях, зокрема про них говорили президенти США та РФ Дональд Трамп і Володимир Путін на саміті в Осаці. Крім того, це питання буде на порядку денному Генеральної асамблеї ООН у вересні.

Зараз почнеться новий політичний сезон, і для нас також почнеться новий рівень боротьби за наших моряків, — заявила вона.

Як відомо, 25 листопада 2018 року в акваторії Чорного моря російські кораблі атакували корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України. Російські військовослужбовці обстріляли броньовані катери, таранили буксир. Внаслідок агресії дістали поранення троє українців, всіх інших захопили в полон. РФ незаконно утримує їх на своїй території.

Нагадаємо, 16 серпня Московський міський суд РФ розгляне апеляцію на арешт українських військовослужбовців, захоплених Росією в полон під час агресії на Азові.


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МЗС анонсувало новий рівень боротьби за військовополонених українських моряків

У Міністерстві закордонних справ України заявили про початок нового рівня боротьби за військовополонених моряків, які були захоплені Росією в полон внаслідок агресії на Азові

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