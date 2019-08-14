Пленные моряки. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n125558-mid-anonsiroval-novyy-uroven-borby-za-voennoplennyh-ukrainskih-moryakov.html

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Новый уровень борьбы за удерживаемых Россией украинских моряков Военно-морских сил ВСУ анонсировали в МИД.

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В Киеве считают неприемлемой формулу, которую навязывает Москва. Дипломаты уверены, что Россия хочет выполнить решение морского трибунала по-своему. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью «BBC Україна».

Она заверила, что для давления на Москву Украина пытается привлечь всех своих партнеров. Зеркаль подчеркнула, что вопрос моряков поднимается на самых высоких уровнях, в частности, о них говорили президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Осаке. Кроме того, этот вопрос будет на повестке дня Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Сейчас начнется новый политический сезон, и для нас начнется новый уровень борьбы за наших моряков, — заявила она.

Как известно, 25 ноября 2018 года в акватории Черного моря российские корабли атаковали корабельную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие обстреляли бронированные катера, таранили буксир. Вследствие агрессии получили ранения три украинца, всех остальных захватили в плен. РФ незаконно удерживает их на своей территории.

Напомним, 16 августа Московский городской суд РФ рассмотрит апелляцию на арест украинских военнослужащих, захваченных Россией в плен во время агрессии на Азове.