Новий «Порш Каєн». Фото: Motor1.com

https://racurs.ua/ua/n125496-kompaniya-porsche-predstavyla-flagmanski-modyfikaciyi-krosovera-cayenne-foto.html

Ракурс

Компанія Porsche (Порше) з Німеччини розширила лінійку кроссоверів Cayenne (Каєн) двома автомобілями з гібридними силовими установками. Флагманські модифікації джипа оснащені розширеним набором стандартного обладнання та двигуном від гібридної «Панамери» потужністю 680 к. с. Про це повідомляє Motor1.com.

Loading...

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid містить під капотом чотирилітровий бензиновий двигун V8 потужністю 550 к. с. та 100-кіловатний електромотор. Сумарна віддача установки 680 к. с. та 900 Нм крутного моменту. Обидва авто набирають швидкість від нуля до 100 км/год. за 3,8 сек. Максимальна швидкість гібридних джипів — 295 км/год. На електричному двигуну машина здатна проїхати 40 км та розвивати швидкість до 135 км/год.

Нагадаємо, автомобілебудівна компанія зі США Chevrolet (Шевроле) презентувала Corvette (Корвет) восьмого покоління. Автомобіль зберіг приставку Stingray та отримав 502-сильний двигун V8, який виробник вирішив розташувати за спинками крісел.