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Ракурс
Новий «Порш Каєн». Фото: Motor1.com

Компанія Porsche представила флагманські модифікації кросовера Cayenne (ФОТО)

13 сер 2019, 14:40
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Компанія Porsche (Порше) з Німеччини розширила лінійку кроссоверів Cayenne (Каєн) двома автомобілями з гібридними силовими установками. Флагманські модифікації джипа оснащені розширеним набором стандартного обладнання та двигуном від гібридної «Панамери» потужністю 680 к. с. Про це повідомляє Motor1.com.

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Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid містить під капотом чотирилітровий бензиновий двигун V8 потужністю 550 к. с. та 100-кіловатний електромотор. Сумарна віддача установки 680 к. с. та 900 Нм крутного моменту. Обидва авто набирають швидкість від нуля до 100 км/год. за 3,8 сек. Максимальна швидкість гібридних джипів — 295 км/год. На електричному двигуну машина здатна проїхати 40 км та розвивати швидкість до 135 км/год.

Новий «Порш Каєн». Фото: Motor1.com.

Новий «Порш Каєн». Фото: Motor1.com.

Нагадаємо, автомобілебудівна компанія зі США Chevrolet (Шевроле) презентувала Corvette (Корвет) восьмого покоління. Автомобіль зберіг приставку Stingray та отримав 502-сильний двигун V8, який виробник вирішив розташувати за спинками крісел.

Джерело: Ракурс


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