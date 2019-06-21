Кросовер-кабріолет Volkswagen T-Roc. Фото: Carwow

https://racurs.ua/ua/n123463-kompaniya-volkswagen-pokazala-novyy-krosover-kabriolet-t-roc-video.html

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Компанія Volkswagen (Фольксваген) показала новий кросовер-кабріолет T-Roc з складним дахом із тканини.

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Німецькі автовиробники офіційно представлять машину наприкінці 2019 року, а в 2020 році кабріолет надійде в продаж. У мережі з’явилося відео дорожніх тестів новинки з двома дверима. На ринку продаватимуть такі «Фольксвагени», як із переднім приводом, так і повнопривідні моделі. Про це повідомляє Caradisiac.com.

Очікується, що під капотом розмістять «турбочетвірку» об'ємом 1,5 л., потужністю 150 к. с. та дволітровий двигун з віддачею 190 к. с. Обидва поєднуються з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з «роботом» із двома зчепленнями.

Як відомо, у модельному ряду німецького автовиробника «Фольксваген» всього два кабріолети — Golf Cabriolet та Beetle Convertible. Однак, наразі ці дві моделі вже зняті з виробництва в 2016 та 2018 роках відповідно. Новинка T-Roc стане єдиною моделлю німецького бренду зі складним дахом.

Нагадаємо, в 2019 році концерн Volkswagen Group випустить понад 90 нових або оновлених моделей. На автомобільному ринку з’являться, як вже анонсовані Seat Tarraco (Сеат Таракко) та Skoda Scala (Шкода Скала), так і ще не представлений купеподібний джип Porsche Cayenne Coupе (Порш Каєн Купе).