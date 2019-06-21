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Кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc. Фото: Carwow

Компания Volkswagen показала новый кроссовер-кабриолет T-Roc (ВИДЕО)

21 июн 2019, 21:44
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Компания Volkswagen (Фольксваген) показала новый кроссовер-кабриолет T-Roc с тканевой складной крышей.

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Немецкие автопроизводители официально машину представят в конце 2019 года, а в 2020 году кабриолет поступит в продажу. В сети появилось видео дорожных тестов новинки с двумя дверьми. На рынке будут продавать такие «Фольксвагены», как с передним приводом, так и полноприводные модели. Об этом сообщает Caradisiac.com.

Ожидается, что под капотом разместят «турбочетверку» объемом 1,5 л., мощностью 150 л. с. и двухлитровый двигатель с отдачей 190 л. с. Оба сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач или с «роботом» с двумя сцеплениями.

Как известно, в модельном ряду немецкого автопроизводителя «Фольксваген» всего два кабриолета — Golf Cabriolet и Beetle Convertible. Однако, сейчас эти две модели уже сняты с производства в 2016 и 2018 годах соответственно. Новинка T-Roc станет единственной моделью немецкого бренда со складной крышей.

Напомним, в 2019 году концерн Volkswagen Group выпустит более 90 новых или обновленных моделей. На автомобильном рынке появятся, как уже анонсированные Seat Tarraco (Сеат Таракко) и Skoda Scala (Жаль Скала), так и еще не представленный купеобразный джип Porsche Cayenne Соире (Порш Каен Купе).


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