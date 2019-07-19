Новий Chevrolet Corvette. Фото: Motor1

https://racurs.ua/ua/n124481-kompaniya-chevrolet-prezentuvala-corvette-vosmogo-pokolinnya-foto.html

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Автомобілебудівна компанія зі США Chevrolet (Шевроле) презентувала Corvette (Корвет) восьмого покоління.

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Автомобіль зберіг приставку Stingray та отримав 502-сильний двигун V8, який тепер розташований за спинками крісел. Мотор на вісім циліндрів видає 502 к. с. і 637 Нм крутного моменту. Ще додаткову потужність можна увімкнути завдяки пакету Z51 Performance. Машина з таким потужним двигуном розганяється від 0 до 100 км/год. менше ніж за 3 сек. Про це 19 липня повідомляє Motor1.

Машина стала легшою від попередніх моделей, новий корвет важить 1 тис. 530 кг. Салон у спортивного авто повністю оновлений та виконаний з якісних матеріалів, натуральної шкіри та дорогого пластика. Новинку оснастили багатофункціональним кермом, цифровою панеллю приладів та кнопками зміни режимів трансмісії, якими замінили традиційний важіль коробки передач.

Нагадаємо, взимку 2018 року компанія Porsche показала п’ять секретних автомобілів, які будуються. Були представлені відкритий дводверний Cayenne, заснований на конструкторському проекті для «Сеата» Porsche 984 та дивний одномісний 911 Carrera 3.2 Speedster.