Новый Chevrolet Corvette. Фото: Motor1

https://racurs.ua/n124481-kompaniya-chevrolet-prezentovala-corvette-vosmogo-pokoleniya-foto.html

Ракурс

Автомобилестроительная компания из США Chevrolet (Шевроле) представила Corvette (Корвет) восьмого поколения.

Loading...

Автомобиль сохранил приставку Stingray и получил 502-сильный двигатель V8, который теперь расположен за спинками кресел. Мотор на восемь цилиндров выдает 502 л. с. и 637 Нм крутящего момента. Еще дополнительную мощность можно включить благодаря пакету Z51 Performance. Машина с таким мощным двигателем разгоняется от 0 до 100 км/ч. меньше чем за 3 сек. Об этом 19 июля сообщает Motor1.

Машина стала легче предыдущих моделей, новый корвет весит 1 тыс. 530 кг. Салон у спортивного авто полностью обновлен и выполнен из качественных материалов, натуральной кожи и дорогого пластика. Новинку оснастили многофункциональным рулем, цифровой панелью приборов и кнопками изменения режимов трансмиссии, которыми заменили традиционный рычаг коробки передач.

Напомним, зимой 2018 года компания Porsche показала пять секретных автомобилей, которые строятся. Были представлены открытый двухдверный Cayenne, основанный на конструкторском проекте для «Сеата» Porsche 984 и странный одноместный 911 Carrera 3.2 Speedster.