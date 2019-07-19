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Новый Chevrolet Corvette. Фото: Motor1

Компания Chevrolet презентовала Corvette восьмого поколения (ФОТО)

19 июл 2019, 13:35
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Автомобилестроительная компания из США Chevrolet (Шевроле) представила Corvette (Корвет) восьмого поколения.

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Автомобиль сохранил приставку Stingray и получил 502-сильный двигатель V8, который теперь расположен за спинками кресел. Мотор на восемь цилиндров выдает 502 л. с. и 637 Нм крутящего момента. Еще дополнительную мощность можно включить благодаря пакету Z51 Performance. Машина с таким мощным двигателем разгоняется от 0 до 100 км/ч. меньше чем за 3 сек. Об этом 19 июля сообщает Motor1.

Машина стала легче предыдущих моделей, новый корвет весит 1 тыс. 530 кг. Салон у спортивного авто полностью обновлен и выполнен из качественных материалов, натуральной кожи и дорогого пластика. Новинку оснастили многофункциональным рулем, цифровой панелью приборов и кнопками изменения режимов трансмиссии, которыми заменили традиционный рычаг коробки передач.

Новый Chevrolet Corvette. Фото: Motor1

Новый Chevrolet Corvette. Фото: Motor1

Новый Chevrolet Corvette. Фото: Motor1

Напомним, зимой 2018 года компания Porsche показала пять секретных автомобилей, которые строятся. Были представлены открытый двухдверный Cayenne, основанный на конструкторском проекте для «Сеата» Porsche 984 и странный одноместный 911 Carrera 3.2 Speedster.


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