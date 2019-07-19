Андрей Безбабченко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n124480-v-odesse-zaderjali-organizatora-ubiystva-byvshego-mera-tiraspolya-policiya.html

Ракурс

В Одессе правоохранители арестовали организатора разбойного нападения и убийства бывшего мэра расположенного в непризнанном Приднестровье (Молдова) города Тирасполя Андрея Безбабченко. Им оказался 56-летний житель соседнего государства, который решил завладеть имуществом убитого.

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Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

С заявлением об исчезновении Безбабченко, а также его автомобиля, жена экс-мэра Тирасполя обратилась в полицию в мае. СМИ тогда сообщали, что в его доме, расположенном в пригороде Одессы, были обнаружены следы крови.

Впоследствии его тело с признаками насильственной смерти нашли в нежилом здании в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области. В частности, руки Безбабченко были связаны.

Отмечается, что для осуществления своего замысла организатор убийства нашел трех сообщников. Злоумышленники, руководствуясь заранее разработанным планом, проникли в дом Безбабченко и избили его, требуя деньги и материальные ценности. Не получив желаемого, Безбабченко связали и в багажнике его автомобиля вывезли в безлюдное место, где 22 мая убили.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры для задержания других соучастников этого преступления.

Безбабченко был мэром Тирасполя с января 2012 года по сентябрь 2016 года.

Напомним, в конце июня в Сумской области жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина.