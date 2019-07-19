Андрій Безбабченко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124480-v-odesi-zatrymaly-organizatora-vbyvstva-kolyshnogo-mera-tyraspolya-policiya.html

Ракурс

В Одесі правоохоронці заарештували організатора розбійного нападу та вбивства колишнього мера розташованого у невизнаному Придністров’ї (Молдова) міста Тирасполя Андрія Безбабченка. Ним виявився 56-річний житель сусідньої держави, який вирішив заволодіти майном убитого.

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Зловмисникові обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

Із заявою про зникнення Безбабченка, а також його автомобіля, дружина екс-мера Тирасполя звернулася до поліції у травні. ЗМІ тоді повідомляли, що в його будинку, розташованому в передмісті Одеси, були виявлені сліди крові.

Згодом його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в нежитловій споруді в селі Вапнярка Лиманського району Одеської області. Зокрема, руки Безбабченка були зв’язані.

Зазначається, що для здійснення свого задуму організатор вбивства знайшов трьох спільників. Зловмисники, керуючись заздалегідь розробленим планом, проникли до будинку Безбабченка й побили його, вимагаючи гроші та матеріальні цінності. Не отримавши бажаного, Безбабченка зв’язали й у багажнику його автомобіля вивезли у безлюдне місце, де 22 травня вбили.

Слідчі дії тривають, вживаються заходи для затримання інших співучасників цього злочину.

Безбабченко був мером Тирасполя з січня 2012 року по вересень 2016 року.

Нагадаємо, наприкінці червня на Сумщині жорстоко побили колишнього мера Конотопа Артема Семеніхіна.