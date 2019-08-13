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Ракурс
Новый «Порш Каен». Фото: Motor1.com

Компания Porsche представила флагманские модификации кроссовера Cayenne (ФОТО)

13 авг 2019, 14:32
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Компания Porsche (Порше) из Германии расширила линейку кроссоверов Cayenne (Каен) двумя автомобилями с гибридными силовыми установками. Флагманские модификации джипа оснащены расширенным набором стандартного оборудования и двигателем от гибридной «Панамеры» мощностью 680 л. с. Об этом сообщает Motor1.com.

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Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid имеет под капотом четырехлитровый бензиновый двигатель V8 мощностью 550 л. с. и 100-киловаттный электромотор. Суммарная отдача установки 680 л. с. и 900 Нм крутящего момента. Оба авто набирают скорость от нуля до 100 км/ч. за 3,8 сек. Максимальная скорость гибридных джипов — 295 км/час. На электрическом двигателе машина способна проехать 40 км и развивать скорость до 135 км/ч.

Новый «Порш Каен». Фото: Motor1.com.

Новый «Порш Каен». Фото: Motor1.com.

Напомним, автомобилестроительная компания из США Chevrolet (Шевроле) представила Corvette (Корвет) восьмого поколения. Автомобиль сохранил приставку Stingray и получил 502-сильный двигатель V8, который производитель решил разместить за спинками кресел.

Источник: Ракурс


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