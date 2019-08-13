Flixbus запускает рейсы по 5 евро из Украины в Чехию и Польшу. Фото: dw.com

https://racurs.ua/n125497-flixbus-zapuskaet-reysy-po-5-evro-iz-ukrainy-v-chehiu-i-polshu.html

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Flixbus, автобусный лоукостер из Европы, который вышел на украинский рынок в июне, сообщил о запуске маршрутов из Киева в города Чехии и Польши, а также об акционной цене на билеты.

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Билеты по 5 евро можно приобрести на рейсы в Прагу, Варшаву и Вроцлав до 12.00 четверга, 15 августа, информирует сегодня ЦТС со ссылкой на заявления представителей Flixbus, озвученные на пресс-конференции в Киеве.

В Украине перевозчик будет работать в паре с компанией Gunsel, в автобусах которой на указанных направлениях будут бронировать по 15 мест для пассажиров Flixbus.

Рейсы из столицы Украины в Варшаву с остановкой в Люблине будут выполняться ежедневно, во Вроцлав с остановками в Житомире, Львове, Ровно, Кракове и Катовице — три раза в неделю, в Прагу с остановками в Житомире, Ровно, Львове и Градец-Краловом — также трижды.

Ранее в СМИ распространялась информация, что в этом году Flixbus собирается начать перевозки по маршрутам из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя.