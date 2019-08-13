Flixbus запускає рейси по 5 євро з України до Чехії та Польщі. Фото: dw.com

https://racurs.ua/ua/n125497-flixbus-zapuskaie-reysy-po-5-ievro-z-ukrayiny-do-chehiyi-ta-polschi.html

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Flixbus, автобусний лоукостер із Європи, який вийшов на український ринок у червні, повідомив про запуск маршрутів із Києва до міст Чехії та Польщі, а також про акційну ціну на квитки.

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Квитки по 5 євро можна придбати на рейси до Праги, Варшави і Вроцлава до 12.00 четверга, 15 серпня, інформує сьогодні ЦТС із посиланням на заяви представників Flixbus, озвучені на прес-конференції в Києві.

В Україні перевізник працюватиме в парі з компанією Gunsel, в автобусах якої на вказаних напрямках бронюватимуть по 15 місць для пасажирів Flixbus.

Рейси зі столиці України до Варшави із зупинкою в Любліні виконуватимуться щоденно, до Вроцлава із зупинками у Житомирі, Львові, Рівному, Кракові та Катовіце — тричі на тиждень, до Праги із зупинками у Житомирі, Рівному, Львові та Градець-Краловому — також тричі.

Раніше в ЗМІ поширювалася інформація, що цьогоріч Flixbus збирається розпочати перевезення за маршрутами з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці й Тернополя.