IFOM

https://racurs.ua/ua/n125495-ispyt-ifom-za-22-mln-grn-vyyavyvsya-nepotribnym.html

Ракурс

Іспит IFOM для студентів-медиків 3-го курсу, на який Міністерство охорони здоров’я витратило 22 млн грн, виявився непотрібним, адже незалежно від результату тестування всіх студентів перевели на 4-й курс. Про це заявляють експерти групи народного депутата Валерія Дубіля «Здоров'я нації».

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Ясна річ, це стосується тих студентів, які склали КРОК-1 та іспити за навчальним планом, уточнюють експерти у своєму блозі на «Ракурсі». Ті, хто не прийшов на тестування IFOM, наступного року мають просто зайти до авдиторії — і іспит, вважай, складено. Мінімального балу для оцінки успішності іспиту досі не визначено.

Експерти також нагадують, що послуги американської компанії МОЗ придбало за 12,6 млн грн. За умовами договору, вартість оцінки кожного студента за тестуванням IFOM становила 20 дол. при онлайн-тестуванні та 155 дол. при письмовому. Загальна кількість студентів — 13 тис. осіб.

«Ці кошти, замість провального тесту, могли використати пацієнти, які потребують невідкладного лікування, — наголошують експерти. — Нині, як і минулого року, знову утворилася ганебна „черга смерті“: важкохворі вимушені чекати на терміново потрібне їм лікування аж до початку 2020 року».