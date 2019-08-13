СБУ блокувала вивезення за кордон військового обладнання. Фото: Главком

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Контррозвідка Служби безпеки України блокувала викрадення з державного підприємства «Зоря» — «Машпроект» газотурбінного обладнання військового та подвійного призначення.

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Викрасти обладнання з заводу та переправити його до країн Східної Азії планував місцевий підприємець. Здійснити задумане йому допомагали колишні працівники заводу. В оселях зловмисників вже проведено обшуки, в ході яких вилучено значну кількість ремонтного газотурбінного обладнання. Про це 13 серпня повідомив прес-центр СБУ.

Встановлено, що з підприємства були викрадені жарові труби, турбінні лопатки, складові паливної апаратури газотурбінних двигунів, які використовуються при технічному обслуговуванні та капітальному ремонті газотурбінних агрегатів на кораблях ВМС України та газоперекачувальних об'єктах.

На всі ці деталі були знайдені копії документації. Встановлено, що вартість вилученого майна становить майже 7 млн грн. Слідчими відкрите кримінальне провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні СБУ затримала полковника одного з військових представництв Міністерства оборони, який організував схему розкрадання та привласнення коштів держпідприємства «Антонов».