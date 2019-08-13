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Ракурс
СБУ блокировала вывоз за границу военного оборудования. Фото: Главком

В Николаеве злоумышленники пытались украсть на заводе и переправить в Азию военное оборудование (ФОТО)

13 авг 2019, 14:00
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Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала хищение из государственного предприятия «Зоря» — «Машпроект» газотурбинного оборудования военного и двойного назначения.

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Похитить оборудование с завода и переправить его в страны Восточной Азии планировал местный предприниматель. Осуществить задуманное ему помогали бывшие работники завода. В жилищах злоумышленников уже проведены обыски, в ходе которых изъято значительное количество ремонтного газотурбинного оборудования. Об этом 13 августа сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что с предприятия были похищены жаровые трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, которые используются при техническом обслуживании и капитальном ремонте газотурбинных агрегатов на кораблях ВМС Украины и газоперекачивающих объектах.

На все эти детали были найдены копии документации. Установлено, что стоимость изъятого имущества составляет почти 7 млн грн. Следователями открыто уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Похищенное с завода оборудование. Фото: СБУ

Похищенное с завода оборудование. Фото: СБУ

Похищенное с завода оборудование. Фото: СБУ

Напомним, в июле СБУ задержала полковника одного из военных представительств Министерства обороны, который организовал схему хищения и присвоения средств госпредприятия «Антонов».

Источник: Ракурс


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