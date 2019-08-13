Представитель Зеленского: Россия не может претендовать на днепровскую воду. Фото: Главред

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Поставки воды по Северо-Крымскому каналу с территории материковой Украины в Крым намерен просить возобновить Георгий Мурадов, постоянный крымский представитель при президенте РФ Владимире Путине. Однако Крым является территорией Украины, поэтому Россия не имеет права выносить на межгосударственный уровень любые вопросы, связанные с оккупированным полуостровом.

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Днепр, из которого хотят брать воду оккупанты, не течет по территории России или аннексированного Крыма, поэтому Украина не нарушила ничьих прав, перекрыв Северо-Крымский канал на своей территории. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в комментарии для «Крым.Реалии».

Согласно всем подсчетам, пресной воды в Крыму хватает для нужд населения, а государство, оккупировавшее территорию полуострова, должно отвечать за обеспечение местной хозяйственной деятельности необходимыми ресурсами, добавил Кориневич.

Как известно, до оккупации Крыма через Северо-Крымский канал, который соединяет реку Днепр с полуостровом, туда поступало до 85% необходимого объема пресной воды. После захвата Крыма Россией поставки воды с территории материковой Украины на полуостров прекратились.

Сейчас в Крыму пресную воду берут из водохранилищ естественного стока и подземных источников, а власти призывают местное население к жесткой экономии водных ресурсов. Экологи же заявляют, что активное использование подземных вод уже привело к засолению почвы полуострова.